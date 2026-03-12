Realidad virtual para conocer la enfermedad renal crónica en Ourense

Este jueves es el Día Mundial del Riñón. Según datos facilitados por la Sociedad Española de Nefrología, cada 75 minutos una persona en España inicia un tratamiento de diálisis o recibe un trasplante renal. En Ourense, como previa a la jornada en el Complexo Hospitalario Universitario (CHUO), se organizó este miércoles una mesa temática para visibilizar la enfermedad renal crónica (ERC) y destacar la importancia de las conexiones clínicas, tecnológicas y profesionales.

Con la participación del personal del servicio de Nefrología del CHUO y miembros de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), fue presentado el proyecto “Conexiones (In)visibles” que, mediante gafas de realidad virtual, permitió acercar a la ciudadanía el impacto de la ERC y cómo viven las personas que padecen esta enfermedad, que puede pasar desapercibida durante años hasta fases avanzadas.

Sobre “Conexiones (In)visibles”, la promotora de salud Sheila Castro acotó: “Realizamos la campaña de concienciación para informar acerca de esta enfermedad y entender mucho mejor cómo es padecerla. Con las gafas de realidad virtual, los interesados pueden elegir ver la enfermedad desde el punto de vista del paciente o de su cuidador”.

Cristina Pérez Melón, jefa de servicio de Nefrología del CHUO, acerca de este día y su importancia, señaló: “Es necesario concienciar acerca de esta enfermedad y su elevada prevalencia que muchas veces viene acompañada de otras patologías. Hay que visibilizar esta enfermedad. Es muy importante una detección precoz”.

Acerca de datos relativos a Ourense, Pérez Melón señaló que existen más de 700 pacientes de ERC, mientras que 160 están bajo terapia sustitutiva renal, 50 con diálisis peritoneal domiciliaria y 10 enfrentando hemodiálisis. Sobre la importancia de mantenerse atento debido a síntomas como pérdida de apetito, dificultad para dormir o dolores musculares y el alto índice de adultos mayores que registra Ourense, la especialista también enfatizó: “La enfermedad renal está infradiagnosticada, por eso queremos hacer mucho hincapié en que las personas a partir de 60 años y con ciertas patologías, se hagan un cribado”.

Sheila Castro, promotora de salud | Miguel Ángel

Cristina Pérez, jefa de Nefrología del CHUO | Miguel Ángel