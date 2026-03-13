Recoletas anuncia el programa de su Escuela de Salud en Ourense

La diabetes será el tema de la primera charla de la Escuela de Salud que pone en marcha Recoletas Salud Ourense, una iniciativa divulgativa dirigida principalmente a pacientes y asociaciones para abordar de forma práctica algunas de las patologías más frecuentes. Se celebrará el 26 de marzo a las 19:00 horas en el centro cultural Marcos Valcárcel.

El programa contempla un total de cinco sesiones centradas en enfermedades prevalentes como las cardiovasculares, las patologías crónicas, la salud mental o el cáncer. El objetivo es ofrecer información útil para el día a día de quienes conviven con estas dolencias, así como promover una mayor implicación de los pacientes en el manejo de su propia salud.

Manuel Fernández Muinelo, director médico de Recoletas Salud Ourense, explicó que las iniciativas que forman esta escuela pretenden abordar “cuestiones prácticas relacionadas con el autocuidado, la toma de decisiones o la participación activa del paciente en su tratamiento”.

Las sesiones tendrán un carácter participativo. En ellas intervendrán expertos sanitarios de referencia en sus ámbitos asistenciales, pero también pacientes y representantes de colectivos vinculados a la salud, que compartirán recomendaciones y consejos útiles para afrontar la enfermedad en situaciones cotidianas.