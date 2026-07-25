Reducciones “irrisorias” de las costas en el caso del “cártel de los coches” en Ourense

Los afectados por el “cártel de coches” en Ourense se enfrentan a una situación compleja, al ganar en los tribunales y acabar perdiendo dinero. Un reciente escrito de impugnación denuncia la drástica rebaja de las costas procesales dictada de oficio por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4, alertando de que minutas conjuntas de casi 4.000 euros han sido recortadas a 135 euros, y los preceptivos informes periciales tasados en apenas 21 euros, unas cantidades que los abogados damnificados consideran “irrisorias”.

Además, el escrito de protesta subraya la paradójica situación de que, tras este recorte, el abogado director del caso termina cobrando menos honorarios que el propio procurador.