La serpiente de verano ataca de nuevo

Gol de Ferrán

Ana Mena actúa durante la celebración de España. | Europa Press

El amor surge en cualquier momento. A menudo cuando nadie se lo espera. Pero si hablamos de dos personajes famosos, triunfadores, y de reciente soltería, es más fácil aún que prenda la llama. Ferrán Torres viene de ganar la Copa del Mundo y de romper con Martina Hunter. Y Ana Mena, la cantante, ya no está con Óscar Casas. Tras las recepciones institucionales en Madrid y el fiestón de Cibeles, la Selección Española se trasladó a un exclusivo local de la capital para continuar la juerga en una gran fiesta privada. Cuentan mis informadores que allí el foco de interés se desvió de la copa a las copas, y en ese magma festivo y confuso de la madrugada nació el rumor de una nueva pareja en ciernes: Ferrán y Ana no se separaron ni un minuto, mostrando una sorprendente complicidad. No sabemos todavía si habrá noviazgo o no, pero lo que es seguro es que se trata del lío menos imprevisible de la historia.

Amor en paz

Emma García en la Gala de Mr Gay. | Europa Press

Es uno de los rostros más populares de la televisión desde hace décadas. La bella Emma García celebró esta semana su 26 aniversario de boda con el ingeniero Aitor Senar. La suya es una historia sorprendente. Por grande que pueda parecer el aniversario de su matrimonio, ambos están juntos desde que eran adolescentes. Con una foto del día de la boda, jovencísimos, Emma ha subido a sus redes sociales el mensaje “Sumando aniversarios y abrazos”. Lo mejor de este cuento de hadas es que, pese a la fama y la sobreexposición de Emma, ambos han logrado, a través de los años, construir un universo de intimidad, de privacidad, que ahora celebran como un tesoro, y que es a su vez el secreto de que puedan seguir festejando, serenamente, aniversarios y abrazos, como cuando eran dos chiquillos, como si las cámaras no estuvieran enfocándolos.

Música y velas

Javier Veiga y Marta Hazas junto a Patricia y Carlos durante la celebración del cumpleaños. | Europa Press

El restaurante y club privado Jimmy’s de la calle María de Molina de Madrid sigue siendo un referente de eso que ahora llaman “ocio premium”. Aunque no lo necesitan en este dulce momento, su popularidad ha recibido un nuevo impulso tras la gran fiesta de 55 cumpleaños que le organizaron allí a Patricia Santamarina, esposa de Carlos Sobera. La pareja reunió en este exclusivo club a un montón de amigos, destacando los célebres integrantes del llamado grupo The Paellas, famosos amigos del buen comer y buen beber, coordinados a menudo por los propios Carlos y Patricia. Entre los asistentes se pudo ver a Diana Lázaro, Fran Nortes, Enrique Cerezo, Antonio Jiménez, Cristina Tárrega, Mami Qievedo, Alessandro Salem, Mónica Hoyos, Javier Veiga y Marta Hazas. Y, por supuesto, tampoco faltaron las hijas de Patricia, Arianna Aragón –cuyo padre es Rody Aragón-, y Natalia Sobera.

Perrita para dos

Chenoa posa en un “photocall”. | Europa Press

No hay vacaciones en la prensa sin las famosas “serpientes de verano”, esas informaciones absurdas, que no interesan a nadie, o que están inflamadas por puro interés por atraer a la audiencia en días de playa y chiringuito, cuando las noticias relevantes escasean, por suerte, en gran parte porque los legisladores por fin se están quietecitos durante unas semanas. Estamos acabando julio y ya tenemos en la prensa española una de las serpientes de verano más claras y prototípicas de los últimos años: la mujer canaria que reclama a Chenoa que su perrita, Chloe, es la mascota que a ella le robaron en 2024. La cantante se ha visto obligada a emitir un comunicado dando el caso por cerrado: “la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal”. Y todos sabemos que, con o sin comunicado, la noticia está llenando páginas y páginas en la prensa nacional y en las revistas del corazón solo porque la dueña de Chloe es Chenoa.