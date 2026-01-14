¿Sabe usted que la reforma del juzgado está generando confusión continua?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, caos, dudas y errores constantes en la nueva organización del juzgado

El caos organizativo marca el día a día tras la reforma del juzgado.

¿Sabe usted que la nueva organización en el juzgado está siendo un lío estos primeros días (y parece que va para largo)? ¿Que las dudas no paran de surgir entre los funcionarios ante el caos que ha provocado la reforma? ¿Que nadie se ha acostumbrado aún a la nueva distribución? ¿Que hay equivocaciones continuas sobre la planta a la que hay que acudir para realizar cada trámite?

