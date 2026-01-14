¿Sabe usted que la reforma del juzgado está generando confusión continua?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, caos, dudas y errores constantes en la nueva organización del juzgado
¿Sabe usted que la nueva organización en el juzgado está siendo un lío estos primeros días (y parece que va para largo)? ¿Que las dudas no paran de surgir entre los funcionarios ante el caos que ha provocado la reforma? ¿Que nadie se ha acostumbrado aún a la nueva distribución? ¿Que hay equivocaciones continuas sobre la planta a la que hay que acudir para realizar cada trámite?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
AVISO AMARILLO EN LA PROVINCIA
Previsión del tiempo en Ourense: la ciudad se prepara para un fin de semana gélido con lluvias y mínimas de casi 0 grados
Lo último
DINERO, JOYERÍA Y VEHÍCULOS ROBADOS
Vídeo | Desarticulado un grupo criminal que cometió más de 100 robos en gasolineras de España
BEN DE INTERESE CULTURAL
Programa da Festa dos Fachós de Castro Caldelas