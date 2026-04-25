Luz verde para la Festa dos Maios: la cuenta atrás ya está en marcha

La cuenta atrás para la Festa dos Maios ha iniciado y en Ourense, imaginación y manos ya ensamblan estructuras para que la naturaleza, en forma de pirámides, cruceiros y otras originales construcciones, ruede por las calles de la ciudad.

En el Colegio Salesianos, Rebeca Sevilla, una de las coordinadoras de Amencer, junto con dos alumnos, relata: “Ahora mismo estamos haciendo a Ponte Romana”, explica. El esfuerzo no es solo técnico, sino educativo, involucrando a unos 50 niños y niñas de este colegio. Acerca de la confección de los maios que presentarán en esta edición pormenoriza Sevilla: “Empleamos madera y sacos para la estructura base. El musgo estamos esperando que lo traigan”.

Dos estudiantes junto a Rebeca Sevilla en Salesianos. | La Región

“Ten moitos elementos feitos a man, non hai nada prefabricado”

Os biosbardos y la suerte

Por su parte, en la Asociación Cultural Andén I la faena es indetenible. Para sus miembros cumplir con los requisitos de inscripción al concurso significa volverse más rigurosos en los detalles, tras haber ganado el año pasado en la categoría de Maio Enxebre.

En su caso preparan dos maios, uno tradicional con sus elementos naturales: cortezas, ramas y el infaltable musgo y otro creativo que “ten moitos elementos feitos a man, non hai nada prefabricado”, explica David Gesto. Se trata de una pieza artesanal fabricada con materiales reciclados y elementos encontrados en el monte o donados por almacenes de construcción. “Se atrapas un biosbardo, tes sorte para toda a vida”, bromea David sobre los mágicos seres que ocupan esa otra pirámide en el local.

Ourense se alista de esta forma, para una nueva explosión natural el primer domingo de mayo

Maio Olímpico

Mientras que en el CEIP As Mercedes su director, Rubén Febrero, subraya que este año, el espíritu deportivo impregna sus creaciones. “O noso maio vaise llamar ‘O Maio Olímpico’, e reflectirá os nove deportes que teñen as nove aulas do cole”, comenta. Son 153 alumnos, desde infantil hasta primaria, quienes colaboran en la estructura física, mientras que los estudiantes de quinto y sexto asumen la responsabilidad de elaborar las coplas. “Xa presentamos a inscrición e o rexistro; agora falta pegalo todo para que o 3 de mayo estea preparado”, concluye Febrero.

Rubén Febrero, director del CEIP As Mercedes. | Martiño Pinal

Ourense se alista de esta forma, para una nueva explosión natural el primer domingo de mayo que entre coplas, pirámides y cruceiros, demuestra que sus tradiciones verdes no se marchitan.