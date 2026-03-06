Cómo se registra un patinete eléctrico (VMP) en el Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros de la DGT, paso a paso

El registro de los patinetes eléctricos en la DGT se convierte en un paso obligatorio para poder contratar el seguro y circular legalmente.

Desde el pasado mes de enero el registro de los patinetes eléctricos en la DGT es de carácter obligatorio, así como que sus usuarios tengan un seguro para su vehículo de movilidad personal. La nueva situación administrativa permite efectuar un censo de vehículos e incidir en la prevención de la siniestralidad en la vía pública.

Actualmente, más de cuatro millones de personas cuentan con vehículos de movilidad personal.

¿Quién debe realizar el registro?

El registro debe realizarlo el propietario del patinete eléctrico. En el caso de que el vehículo sea utilizado por un menor de edad, el trámite deberá hacerlo su tutor legal.

Elegir cómo realizar el trámite

La inscripción en el registro se podrá realizar por varias vías:

Online , a través de la sede electrónica de la DGT.

Por teléfono , llamando al 060 .

Mediante gestores administrativos.

La DGT también trabaja para que en los próximos meses el registro pueda realizarse directamente en la tienda al comprar el patinete.

Tipos de patinetes eléctricos según la normativa

La nueva regulación distingue dos tipos de Vehículos de Movilidad Personal, con requisitos distintos para su registro. El primero son los VMP con certificado de circulación y desde el 22 de enero de 2024, solo se pueden vender patinetes eléctricos que cuenten con certificado de circulación.

Estos vehículos incorporan:

Placa de marcaje de fábrica

Identificación única

Datos técnicos homologados

Documentación necesaria para registrarlos

Para inscribir este tipo de patinetes se deberá aportar:

Datos del titular

Número de certificado de circulación

Número de serie del vehículo

Pago de la tasa correspondiente

Una vez completado el trámite, la DGT expedirá un certificado de inscripción digital.

En segundo lugar están los vehículos de movilidad personal sin certificado de circulación, ya que también existen patinetes eléctricos que no cumplen los requisitos técnicos actuales y que no tienen placa de marcaje.

Estos vehículos podrán seguir circulando en régimen transitorio hasta el 22 de enero de 2027, pero igualmente deberán:

Registrarse en la DGT

Contar con seguro obligatorio

Documentación necesaria

Para inscribirse bastará con aportar documentación básica como:

Factura de compra

Ficha técnica

Fotografía del vehículo

Obtener el certificado de inscripción

Tras completar el registro, la DGT emitirá un certificado digital de inscripción del vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros.

Este documento confirmará que el patinete eléctrico está oficialmente registrado.

Colocar la etiqueta identificativa en el patinete

Una vez inscrito el VMP, será obligatorio colocar una etiqueta identificativa con un número único.

Esta etiqueta:

Se podrá adquirir en manipuladores de placas habilitados .

Deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo .

En los patinetes sin certificado deberá situarse en un lugar visible.

Multas por no asegurar un patinete eléctrico

El incumplimiento de la obligación de contar con seguro para un VMP puede conllevar sanciones económicas, las multas previstas pueden ser de:

Entre 202 y 610 euros por no tener seguro obligatorio.

Entre 250 y 800 euros por circular sin seguro, dependiendo de si el vehículo es considerado VMP o vehículo a motor según la ley.

