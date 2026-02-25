¿Sabe usted que los patinetes eléctricos en Ourense se han convertido en vehículos multifunción?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el múltiple uso de los patinetes eléctricos
¿Sabe usted que los patinetes eléctricos en Ourense, además de muy populares se han convertido en vehículos multifunción? ¿Que la necesidad los ha dotado del asiento tradicional propio de una motocicleta? ¿Que entre sus usos domésticos más curiosos salta a la vista el transporte de bombonas de gas en plena vía pública? ¿Sabe usted que la policía de tránsito suele hacerse de la vista gorda con estas “adaptaciones”?
