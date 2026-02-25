Golpe 23F
Consulta los papeles desclasificados

¿Sabe usted que los patinetes eléctricos en Ourense se han convertido en vehículos multifunción?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el múltiple uso de los patinetes eléctricos

La necesidad los ha dotado del asiento tradicional propio de una motocicleta.
La necesidad los ha dotado del asiento tradicional propio de una motocicleta. | Redes Sociales

¿Sabe usted que los patinetes eléctricos en Ourense, además de muy populares se han convertido en vehículos multifunción? ¿Que la necesidad los ha dotado del asiento tradicional propio de una motocicleta? ¿Que entre sus usos domésticos más curiosos salta a la vista el transporte de bombonas de gas en plena vía pública? ¿Sabe usted que la policía de tránsito suele hacerse de la vista gorda con estas “adaptaciones”?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats