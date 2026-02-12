El retraso en licitar la A-56, que debe unir Ourense con Lugo, llega a 42 meses

Los diputados del Partido Popular de Ourense en el Congreso han registrado una nueva batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo central para esclarecer la situación de la autovía A-56, que debe unir Ourense con Lugo, así como de la Variante Norte de la capital, tras alcanzar 42 y 35 meses de retraso en su licitación respectivamente.

El grupo popular ha criticado la escasa utilidad del único segmento abierto al tráfico, entre A Barrela y San Martiño, que suma apenas 8,8 kilómetros y carece de continuidad. Reclama la prolongación inmediata hasta Cambeo para conectar con la carretera N-525 y dotar de servicio real a la vía. “Transcurriron xa 42 meses dende la rescisión do contrato de redacción sen avances administrativos”, indican los populares.

La iniciativa parlamentaria aborda también el estado de la Variante Norte de Ourense, con una “preocupación notable” por la falta de licitación del segundo tramo, que discurre entre Quintela y A Casilla. El PP considera indispensable esta conexión para garantizar la utilidad de la circunvalación, ya que la infraestructura “non vai a ter funcionalidade, non vai a ter eficacia, se non se executa este segundo tramo”.

Respecto al primer sector entre Eirasvedras y Quintela, el PP recuerda que pronto se cumplirán tres años y cinco meses desde la colocación de la primera piedra por parte del Ministerio.