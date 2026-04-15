La Ribeira Sacra busca el total apoyo del Congreso

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, compareció ayer ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados para presentar la candidatura “Ribeira Sacra: Paisaxe da auga”, la única que defenderá España ante la Unesco para ser Patrimonio Mundial en 2026. Este encuentro institucional busca consolidar un apoyo político unánime antes de la evaluación definitiva de la Unesco.

El eje central de la propuesta española destaca por su originalidad dentro de la Lista de Patrimonio Mundial, según indicó el conselleiro. La Xunta ha articulado el expediente alrededor del uso histórico del agua, un elemento que define la identidad de este territorio. En palabras de López Campos, la propuesta permite mostrar “a espectacularidade dos canóns e vales fluviais esculpidos pola auga ata o relevante do seu patrimonio hidráulico”.

Este enfoque pone en valor infraestructuras que han perdurado desde la revolución tecnológica medieval, como molinos y grandes saltos de agua. El conselleiro remarcó que esta perspectiva es “un xeito novidoso que non está presente aínda de xeito suficiente na Lista de Patrimonio Mundial”.

López Campos subrayó también que esta iniciativa debe entenderse como un “proyecto de país”. Para alcanzar el éxito, destacó la plena coordinación con el Ministerio de Cultura y el apoyo del embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta; e incidió en la importancia de involucrar a todas las fuerzas parlamentarias en esta fase decisiva para trasladar una imagen de unidad ante los organismos internacionales, indicaba el titular de Cultura.

Coa forza e traballo de todos, a Ribeira Sacra conseguiu ser hoxe en día un territorio aínda máis vivo, máis coidado e máis recoñecido"

Ocho millones

El trabajo técnico realizado desde 2017 se apoya en una gestión constante sobre el terreno que abarca 26 municipios de Lugo y Ourense. La administración autonómica ha invertido cerca de 8 millones de euros en la conservación de más de 40 bienes patrimoniales.

En total, se han ejecutado más de 90 actuaciones arquitectónicas y arqueológicas en monasterios, iglesias y yacimientos romanos. Sobre este esfuerzo, el conselleiro afirmó que “coa forza e traballo de todos, a Ribeira Sacra conseguiu ser hoxe en día un territorio aínda máis vivo, máis coidado e máis recoñecido”.

La resolución, en Busan

El proceso entra ahora en su etapa más crítica. Tras años de preparación, la decisión final se tomará el próximo mes de julio en Corea del Sur, durante la celebración de la Convención Mundial de Patrimonio en la ciudad de Busan. La delegación gallega afronta la cita con confianza gracias a la solidez del expediente técnico y al respaldo social y político obtenido.