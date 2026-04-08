La Ribeira Sacra ve crecer sus visitantes casi un 5%

La Ribeira Sacra cerró la Semana Santa de 2026 con un balance de ocupación muy positivo, superando las previsiones iniciales del Consorcio de Turismo. Durante los días centrales del periodo festivo, comprendidos entre el 1 y el 6 de abril, el territorio ourensano alcanzó una ocupación media del 84,28 %. En el tramo anterior, del 27 al 31 de marzo, el flujo de visitantes también fue notable, situándose en el 64,67 %. Dos cifras que rebasan ampliamente las estimaciones previas, que se fijaban en un 76 % para el puente y un 57 % para las jornadas precedentes.

Los datos ratifican la madurez del destino y su capacidad para atraer visitantes de forma sostenida año tras año"

La comparativa interanual confirma la tendencia ascendente de la zona. El registro de este año mejora el 80,31 % obtenido en 2025, lo que supone un incremento de casi cinco puntos porcentuales. En términos de ocupación de habitaciones, de las 10.543 plazas totales que ofrece el destino, se ocuparon 8.885 durante los días de mayor afluencia.

Esta Semana Santa supone la tercera consecutiva de crecimiento ininterrumpido en la demanda turística del territorio singular. Si en los días centrales de 2024 se contabilizaron 7.436 plazas ocupadas y en 2025 la cifra subió a 8.001, los datos actuales “ratifican la madurez del destino y su capacidad para atraer visitantes de forma sostenida año tras año”, en palabras de Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la zona.

Preferencia de viviendas

El análisis detallado por tipología muestra un comportamiento dispar entre los distintos establecimientos, con un éxito rotundo de las viviendas de uso turístico (VT y VUT), que lograron la cifra más alta al alcanzar el 95,00 % de ocupación durante el puente.

Por su parte, los hoteles de tres y cuatro estrellas mantuvieron un rendimiento sólido con un 82,50 %, mientras que el turismo rural registró el 72,47 % de sus plazas cubiertas en los días principales. El resto de los alojamientos del destino acumuló una ocupación media del 87,17 %, completando un cuadro de alta demanda que el sector atribuye “a la estabilidad climatológica y a la diferenciación de la Ribeira Sacra respecto a otros puntos de Galicia”, indicaba Alexandra Seara. Las previsiones para abril apuntan entre el 30 y el 44,6% de ocupación.