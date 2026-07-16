Ricardo F. Colmenero, finalista do premio Fernández del Riego

OPINIÓN EN LA REGIÓN

O artigo "Espertares", publicado en La Región, figura entre os tres finalistas dun galardón que distingue os mellores textos de opinión e creación literaria en lingua galega.

Ricardo F. Colmenero.
Ricardo F. Colmenero.

A Obra Social de Abanca deu a coñecer onte os tres artigos finalistas da XXIII edición do Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego. Este galardón distingue os mellores artigos de opinión ou de carácter literario publicados en lingua galega. Os finalistas desta edición e as súas respectivas obras son: Ricardo F. Colmenero, por “Espertares”, publicado en La Región o 28 de decembro de 2025; Antía Yáñez, polo artigo “A memoria”, publicado na revista Luzes o 30 de decembro de 2025; e Carmen Villar, por “E, de súpeto, as mans”, publicado en Faro de Vigo o 5 de outubro de 2025.

Un total de 43 artigos competían nesta vixésimo terceira edición. O premio está dotado con 10.000 euros para a persoa gañadora e 2.000 euros para cada un dos finalistas. O gañador darase a coñecer a finais de ano.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats