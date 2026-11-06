Ven riesgo de fuga en un condenado por violar a su hijastra en Ourense

La Sala Penal de la Audiencia Provincial de Ourense celebró este jueves una vista para decidir sobre la prórroga de la cárcel preventiva de Nilson Enrique J.S.J., recientemente condenado a ocho años por un delito de agresión sexual contra la hija de su pareja. El procesado permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 11 de noviembre de 2024.

Durante la comparecencia a las 09,30 horas, el fiscal interesó mantener la medida privativa de libertad, alegando un elevado riesgo de fuga derivado de la gravedad de la pena impuesta. Por su parte, la defensa se opuso a la prórroga porque recurrirá el fallo. El abogado defensor tildó el caso de particular, afirmando que existen posibilidades reales de absolución debido a las supuestas inconsistencias en el testimonio de la denunciante. El argumento se fundamenta en un momento del juicio oral en el que la víctima llegó a manifestar que no podía determinar si las relaciones habían sido con consentimiento o no.

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El tribunal decidió otorgar mayor verosimilitud a las declaraciones previas de la víctima en instrucción, al considerar que estaban plenamente avaladas por la pericial psicológica y forense, el hallazgo de evidencias en el domicilio (un objeto de plástico con filo) y el testimonio de la amiga que la auxilió en estado de shock tras los hechos.

La resolución judicial considera probado que el acusado agredió en tres ocasiones durante la mañana a la víctima en la vivienda que compartían.