Roba una moto en San Cibrao y atropella con ella a una peatona que andaba por el centro de la calzada

La Fiscalía ha solicitado la pena de 21 meses de multa a razón de 9 euros diarios para un hombre acusado de sustraer temporalmente una motocicleta y atropellar con ella a una peatona que circulaba por el centro de la calzada en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.

En este caso, las partes no han alcanzado conformidad durante la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración del juicio para el próximo mes de febrero.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 23:30 horas del 20 de junio de 2023, el acusado manifestó al propietario de una motocicleta, que se encontraba tomando algo en una cafetería, que se "iba a sentar en ella", apropiándose de las llaves de la misma para arrancar y huir del lugar.

Posteriormente, sobre las 23:50 horas, mientras el inculpado conducía dicho vehículo por la carretera OU-P-00 a la altura de San Cibrao das Viñas, atropelló a una peatona que circulaba "por el centro de la calzada, sin portar ningún tipo de elemento luminoso o autorreflectante".

Tal y como ha matizado el Ministerio Fiscal en su escrito, el inculpado circulaba "a sabiendas de que carecía del permiso de conducir, puesto que no lo había obtenido nunca". Por ello, se le atribuyen un delito de robo de uso de vehículo a motor y un delito de conducción sin permiso, solicitando la sanción económica acumulada de 21 meses de multa a 9 euros diarios.