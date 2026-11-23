ROMPIERON LOS CRISTALES
Roban dos casas en Vistahermosa en menos de 100 metros
ROMPIERON LOS CRISTALES
Dos viviendas próximas de la rúa Peña do Vado, en la zona de Vistahermosa de la ciudad, fueron objeto de robos recientes, con una separación de tan solo cien metros. El último se produjo en la madrugada del sábado, alrededor de las 4,30 horas, cerca del restaurante Regato, por la zona del acceso centro desde la A-52 a la ciudad. En ambos casos, los ladrones rompieron cristales para entrar y sustrajeron joyas y otras pertenencias de los domicilios.
Este nuevo robo se conoce en paralelo a la desarticulación de una célula organizada de ciudadanos albaneses a la que la Guardia Civil atribuye cerca de una veintena de asaltos en viviendas de Ourense, Pontevedra y A Coruña. Dentro de la operación Ziralla, los investigadores sitúan varios de esos robos en Allariz, Barbadás y Vilanova dos Infantes.
Los tres detenidos fueron interceptados tras una operación en la que llegaron a embestir dos coches patrulla y, según la investigación, utilizaban una tienda de campaña instalada en un monte de Pontevedra para ocultarse después de los asaltos. Los agentes recuperaron joyas, herramientas y más de 5.000 euros en efectivo.
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