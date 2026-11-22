Un coche de una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

La Guardia Civil arrestó el pasado miércoles a tres ciudadanos albaneses a los que atribuye al menos dos de los últimos robos perpetrados en la provincia de Ourense. Los sospechosos, que estaban siendo investigados desde hacía tiempo, formaban una célula organizada cuya actividad podría estar relacionada con un número mucho mayor de asaltos recientes, según los indicios recopilados por los agentes.

La operación culminó después de un seguimiento policial prolongado. Los investigadores tenían localizados a los sospechosos y esperaron el momento oportuno para proceder a su detención, descartándose que se tratase de una persecución.

Al menos dos de los arrestados tuvieron que recibir asistencia sanitaria en el CHUO tras el operativo. Los detenidos pasaron este viernes a disposición judicial.