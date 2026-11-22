Detenidos tres albaneses, miembros de una célula organizada, por varios robos en la provincia de Ourense
ATENCIÓN MÉDICA
La Guardia Civil detiene a tres ciudadanos albaneses integrados en una célula organizada tras un seguimiento policial por la oleada de robos en la provincia de Ourense, dos de los cuales precisaron atención en el CHUO antes de pasar a disposición judicial
La Guardia Civil arrestó el pasado miércoles a tres ciudadanos albaneses a los que atribuye al menos dos de los últimos robos perpetrados en la provincia de Ourense. Los sospechosos, que estaban siendo investigados desde hacía tiempo, formaban una célula organizada cuya actividad podría estar relacionada con un número mucho mayor de asaltos recientes, según los indicios recopilados por los agentes.
La operación culminó después de un seguimiento policial prolongado. Los investigadores tenían localizados a los sospechosos y esperaron el momento oportuno para proceder a su detención, descartándose que se tratase de una persecución.
Al menos dos de los arrestados tuvieron que recibir asistencia sanitaria en el CHUO tras el operativo. Los detenidos pasaron este viernes a disposición judicial.
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