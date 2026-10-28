Roban y venden joyas por más de 24.000 euros en Ourense: detenidos una empleada del hogar y tres familiares
HURTO Y RECEPTACIÓN
La principal investigada trabajaba como empleada del hogar y habría vendido al menos ocho lotes de joyas por más de 6.000 euros. Tres familiares suyos también están acusados de vender piezas sustraídas entre enero y junio de 2026.
La Policía Nacional ha detenido en Ourense a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, por su presunta implicación en la sustracción y posterior venta de joyas de una vecina de la ciudad, valoradas en más de 24.000 euros.
La principal investigada, que trabajaba como empleada del hogar en la vivienda de la denunciante, está acusada de un presunto delito de hurto. Según la investigación, habría sustraído varias piezas durante meses y realizado al menos ocho ventas, con las que habría obtenido más de 6.000 euros.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense, comenzó tras la denuncia de la propietaria, que alertó de la desaparición de varias joyas de su domicilio.
Las pesquisas permitieron ampliar la investigación al entorno de la principal sospechosa. Los agentes atribuyen a otros tres familiares la venta de joyas sustraídas en establecimientos de compra y venta de oro de la ciudad. Estas operaciones, realizadas entre enero y junio de 2026, les habrían reportado más de 18.000 euros.
A los tres familiares se les imputan presuntos delitos de receptación. Tras su detención y la práctica de las diligencias policiales, los cuatro fueron puestos a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.
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