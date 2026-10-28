Roberto García, jefe del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial: "El espacio es ahora un gran campo de batalla"

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio recibió este martes en el Campus al jefe del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), Roberto García. El teniente coronel explicó a estudiantes y profesores la labor de su unidad y sus capacidades ante la creciente saturación y militarización de la órbita terrestre. Durante la conferencia, García destacó que la OTAN considera el espacio como un dominio operacional desde 2019, un escenario cada vez más competitivo en el que todo el mundo quiere tener participación. En este sentido, explicó que Estados Unidos ha sido recientemente el primer país en declarar oficialmente que tiene armas en órbita, lo que evidencia que “el espacio es ahora mismo un gran campo de batalla”.

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Creado en 2023 y con sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, el COVE se asienta sobre cinco misiones fundamentales para garantizar la seguridad nacional fuera de la Tierra. Sus funciones principales son recopilar, combinar y procesar datos para crear y compartir información espacial; gestionar las alertas espaciales de reentradas no controladas; y elaborar informes de meteorología espacial. Asimismo, el centro proporciona apoyo espacial a las operaciones militares y ejerce como el elemento militar del programa nacional S3T, la iniciativa de España para la vigilancia del espacio y el control de objetos en órbita.

Uno de los casos más críticos que han gestionado fue la reentrada de un cohete chino en 2022. “Pesaba 23.000 kilos, una barbaridad”, recordó García. El COVE considera de riesgo alto cualquier objeto superior a los 8.000 kilos, por lo que su alerta obligó a cerrar el espacio aéreo español durante una hora.

Para potenciar su autonomía, el Ministerio de Defensa proyecta desplegar una red de telescopios robóticos en los Escuadrones de Vigilancia Aérea y en Hispanoamérica para observar las órbitas más lejanas a las que el radar actual no llega.