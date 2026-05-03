Robó en un cobertizo de Ourense y huyó con el botín en una carretilla

Cuatro maletines de llaves de carraca, seis baterias de coche, tres fundas, dos cargadores de turismo y uno de motocicleta es el botín que se llevó Antonio S.M. de un cobertizo ubicado en la ciudad y que esta semana le ha costado una condena de un año y seis meses de prisión. El robo ocurrió el 12 de junio de 2023, cuando el acusado entró en una finca tras doblar la puerta corredera que cerraba el recinto y cortar la red del alambre.

Una vez en el interior, accedió al cobertizo y se apoderó de los citados objetos, siendo sorprendido por el propietario. Por ello, tuvo que emprender la huida saltando la alambrada y transportando el botín robado en una carretilla a través de un camino.

La víctima explicó en el juicio, celebrado en el Penal 1, que solo había visto al acusado una vez. Fue días antes, cuando se acercó a su finca y le preguntó si vendía una furgoneta. Respecto al día de los hechos, contó que escuchó un ruido en su finca, salió y vio a Antonio S.M. robando, pudiendo reconocerlo perfectamente al encontrarse a apenas 25 metros.

Cuando el ladrón escapó, el denunciante fue detrás de él con el coche, pero no consiguió darle alcance. Además, la víctima señaló que los vecinos le comentaron que el acusado ya le había entrado otras veces.

En el juicio también declaró el agente de la Policía Nacional que hizo el atestado. En su testimonio, indicó que la casa del denunciante es la zona habitual de actuación del acusado, pues era muy fácil verle con carretilla y con chatarra por allí.

Versión del acusado

Por su parte, el acusado sostuvo en el juicio que no se acuerda de haber entrado en la finca y que en esa época estaba con la droga. Además, aseguró que nunca ha robado nada. Una explicación que ha resultado finalmente insuficiente para revertir la carga probatoria que hay en su contra y que la jueza considera suficiente para condenarlo.

Por todo ello, la jueza le impone una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de robo con fuerza en las cosas y la obligación de indemnizar a la víctima con 2.985 euros. Contra la sentencia cabe recurso.