Puentes a través de la cultura del Folclore

La cuadragésimo primera edición de las Xornadas de Folclore, organizadas por la Diputación de Ourense, ya están en marcha, y este once de agosto, aterrizarán en sus primeros destinos: Bande (20:30 horas) y A Rúa (22:30 horas). Las seis naciones participantes podrán verse juntas en dos ocasiones: Ourense y Ribadavia el 18 y 19 de agosto.

Pero todo arranca en el Teatro Principal de Ourense, donde ondearon las banderas de Armenia, Ecuador, Mexico, Senegal, Serbia y Taiwan, cuyos grupos de danza pasarán las próximas semanas recorriendo “un territorio que está esperando y aguardando vuestra llegada con los brazos abiertos”, en palabras del vicepresidente de la Diputación, César Fernández, quien ejerció de anfitrión sobre el escenario.

Es un orgullo que la Diputación siga apostando constantemente por fortalecer los vínculos que nos unen a través de la cultura"

“Es un orgullo que la Diputación siga apostando constantemente por fortalecer los vínculos que nos unen a través de la cultura”, proseguía Fernández, para quien “la cultura, el cariño y el sentimiento por nuestro folclore y por nuestra tradición es algo común a todos, aunque nos separen miles de kilómetros. Es que nos une y lo que nos hace estar y sentirnos más cerca”, concluía durante la recepción.

A las palabras del responsable provincial de Cultura siguió el desfile de banderas y trajes tradiciones, y el que puede considerarse el primer baile de las Xornadas, con la presentación a los asistentes de la cultura gallega a cargo del grupo “Castro Floxo”, quien interpretó una escolma de piezas tradicionales ourensanas a modo de bienvenida.

El deseo de un trato cercano y sin enfrentamientos, en un contexto internacional delicado, fue la idea que vertebró los discursos de presentación. Julio Fernández Senra, director artístico, indicaba que “buscamos el espíritu multicultural de convivencia, de entendimiento, de paz, de armonía y transmitido a través del espectáculo”.