Rueda se abre a modificar la ley de termalismo, pero reprocha al Concello de Ourense no haber aprovechado ayudas autonómicas
EN 2025, SIN SOLICITAR
Alfonso Rueda se abre a reformar la ley de termalismo, pero rechaza rebajar controles en las pozas de Ourense y critica al Concello por no ejecutar ayudas de la Xunta.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró este miércoles dispuesto a “falar” sobre una posible modificación de la ley autonómica de regulación de aprovechamiento lúdico de espacios termales, aunque advirtió de que no aceptará rebajar “controis e calidade” ni adaptar la norma “aos desexos ou caprichos de cada concello”.
Defiende el rigor y la profesionalización
Rueda respondió reivindicando la apuesta de la Xunta por el termalismo y aseguró que su Gobierno siempre defendió este sector. El presidente gallego insistió en que está abierto a estudiar cambios legales “con sentido e rigor”, pero dejó claro que no permitirá poner en riesgo el prestigio del sector termal gallego.
“Podemos falar do que se poda modificar na lei para facer as cousas lóxicas”, afirmó, aunque rechazó cualquier rebaja en las exigencias de seguridad y calidad.
Críticas al Concello de Ourense por las ayudas
El titular de la Xunta también reprochó al Concello de Ourense no haber aprovechado ayudas autonómicas vinculadas al termalismo. Según indicó, el consistorio recibió 864.000 euros en seis subvenciones, pero renunció a dos, ejecutó parcialmente otras tres y solo completó íntegramente una. Además, señaló que el Concello ni siquiera solicitó ayudas en 2025.
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