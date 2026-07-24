Rueda apela en Ourense á “Galicia de todos” pola véspera do 25 de xullo

mirador de Bocarribeira

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu os valores dun pobo “humilde, traballador e de futuro”, no mirador de Bocarribeira

Membros do Partido Popular no mirador de Bocarribeira, na previa do Día de Galicia.
Membros do Partido Popular no mirador de Bocarribeira, na previa do Día de Galicia. | MIGUEL ÁNGEL

O miradoiro de Bocarribeira, en Amoeiro, foi o escenario escollido onte polo Partido Popular para iniciar as celebración do Día de Galicia. Nun acto encabezado polo titular da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente provincial, Luis Menor; e a candidata á alcaldía de Ourense, Ana Méndez, os populares lanzaron unha mensaxe de unidade, destacando a necesidade de construír un futuro baseado na xestión e no orgullo da identidade galega.

Alfonso Rueda centrou a súa intervención en defender a lingua e a historia como un patrimonio “de todos os galegos e galegas, sen excepcións, nin exclusividades por moito que algúns queiran impoñelas”. Neste senso, enxalzou a un pobo “humilde, traballador, unido, aberto, moderno e cheo de futuro”. Lembrouse de Otero Pedrayo, responsable de dar nome ao lugar onde se celebrou o acto. “Perdura o orgullo pola Galicia que coida a terra e o mar, que protexe a súa lingua”, sinalou o presidente, malia que resaltou que dende a época do escritor tamén cambiaron moitas cousas.

Rueda presumiu de fitos na xestión, destacando o futuro centro de protonterapia, a educación gratuíta de 0 anos ata a universidade, e a chegada da multinacional SAIC, que cualificou como “o maior investimento estranxeiro do século”. O líder galego puxo o foco no Xacobeo 2027 para amosar unha comunidade que hoxe “compite sen complexos a nivel internacional”.

Dende ourense para Galicia

Pola súa banda, Luis Menor apoiouse no valor de Otero Pedrayo e a Xeración Nós para reclamar o papel do interior na modernización de Galicia. O presidente provincial asegurou que “levantamos en alto esa bandeira da reivindicación do noso” para defender unha provincia “leal a Galicia, pero exixente”. Ademais, advertiu que o vindeiro ano “vannos examinar e nós temos que demostrar que cumprimos” coa confianza da cidadanía.

O acto tamén serviu como escaparate para Ana Méndez, que agradeceu ser “a primeira muller do Partido Popular que se presenta como candidata á alcaldía de Ourense”. A popular defendeu que “Ourense nunca tivo un problema de identidade nin de talento”. Nese senso, chamou a “rematar xa con este espectáculo no que vivimos permanentemente” para abrir unha etapa que deixe atrás “a improvisación, as escusas e o ruído”. O seu obxectivo, concluíu, é “volver falar do que realmente importa: da xestión, dos proxectos, das oportunidades e das persoas”. A cita contou tamén coa presenza da secretaria xeral, Paula Prado; o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e outros membros do partido. O broche de ouro púxose co himno de Galicia.

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