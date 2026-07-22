Rueda asegura que la nueva Ronda Este acortará tiempos y aliviará el tráfico en Ourense

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación el último tramo pendiente de la Ronda Leste de Ourense, una infraestructura de 1,5 kilómetros que discurrirá entre los municipios de Ourense y San Cibrao das Viñas con un presupuesto de 12,7 millones de euros. El anuncio lo realizó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en un acto celebrado en la ciudad junto a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Las empresas interesadas dispondrán hasta el próximo 7 de septiembre para presentar sus ofertas, con el objetivo de adjudicar los trabajos antes de que finalice el año. La actuación tendrá un plazo de ejecución de 30 meses para completar el trazado entre Bemposta y la N-525, enlazando el tráfico hacia el sur de la urbe, los polígonos industriales y la autovía de las Rías Baixas (A-52). Según los datos del proyecto, el trazado no afectará a ninguna vivienda.

Durante la presentación, Rueda señaló que esta circunvalación busca reducir la intensidad del tráfico en el casco urbano de la capital ourensana y citó otras actuaciones de la Administración autonómica en la red viaria provincial, como las obras en la OU-540 (entre Celanova y Bande), la tramitación en la OU-533 (A Gudiña-Viana do Bolo) o la senda peatonal en la OU-402 en Reza.

Según las cifras trasladadas por el Ejecutivo autonómico, la Xunta destina 54 millones de euros al mantenimiento de la red carretera autonómica y 170 millones de euros al desarrollo de nuevas vías de altas prestaciones.