Rut devuelve en Ourense el apoyo que recibió durante su linfoma: “Cada pequeño gesto hacía más llevadera la estancia en el hospital”

Como la inmensa mayoría de los voluntarios de Asotrame, Rut Nieves estuvo del lado del paciente. Ahora utiliza la fuerza de su recuperación y el apoyo recibido durante su enfermedad para impulsar a las personas que están viviendo enfermedades oncohematológicas como la suya y que se inspiren con su caso.

A los 21 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Durante cinco años pasó por distintos tratamientos, un autotrasplante en el Hospital de Ourense y, tras una recaída, recibió un trasplante de médula ósea en Santiago de Compostela.

De esa época recuerda especialmente como su sostén el acompañamiento. “De mi familia, del personal sanitario y de Asotrame”, destacó Rut Nieves, que indicó que ese apoyo le ayudó a a “afrontar los momentos difíciles”.

De Asotrame recuerda especialmente sus visitas a la planta una vez a la semana. “Llegaban con una sonrisa, dedicaban tiempo a hablar con nosotros y con nuestras familias e intentaban animarnos Cada pequeño gesto hacía más llevadera la estancia en el hospital”, resaltó la actual voluntaria.

Ahora colabora con la asociación siempre que puede para aportar esos gestos que la ayudaron a ella: “Quiero aportar mi granito de arena y devolver parte del cariño y del apoyo que recibí durante aquella etapa”.