Una ruta de la Feira do Viño invita a disfrutar de pinchos

Nueve establecimientos hosteleros de O Barco y A Rúa participan en la ruta de pinchos “Petiscos con D. O. Valdeorras”, que se desarrollará entre los días 26 y 29 de mayo, en el marco de la 27 Feira do Viño de Valdeorras. Organizada por el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras y la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), el precio de cada pincho será de tres euros.

Elaborados con vinos amparados por la D. O. Valdeorras, los “petiscos” serán ofrecidos entre las 19.00 y las 20.00 horas, o bien hasta que las existencias se agoten. Los participantes en la ruta podrán conseguir un “pasaporte de petiscos”, que deberán sellar en los locales donde consuman cada pincho. Una vez completados cuatro sellos, podrán depositarlo en las urnas habilitadas para participar en el sorteo que se celebrará durante la clausura de la Feira do Viño, el domingo 31 de mayo.

Entre los premios figuran un lote de vinos de las 22 bodegas participantes, una cena para dos personas maridada con vinos de la D. O. y una visita a bodega con cata incluida.

La iniciativa fue presentada en el Paseo do Malecón de O Barco por el presidente de Aeva, Carlos Terán, y la secretaria del Consello Regulador, Patricia de Andrés, quien destacó que “cremos que é unha decisión acertada seguir apostando pola gastronomía a través de iniciativas como esta ruta de pinchos”, además de resaltar que las plazas para las actividades gastronómicas de la feria se agotaron en menos de cinco días.

Por su parte, Terán subrayó que la propuesta “une gastronomía, hostelería y los vinos de nuestra tierra” y agradeció el apoyo de la D. O. Valdeorras para seguir impulsando la promoción de la hostelería y de los productos de calidad de la comarca.

Los establecimientos participantes son Café Bar Zig Zag, Pazo do Castro, Restaurante Pepa, O Retorno, La Fábrica, Piquiño Restaurante, Veirasil, Skandalo y Taberna Buraco. Todos ellos recibirán un reconocimiento especial durante la Feira do Viño, además de un certificado de participación y material identificativo como el adhesivo de “Establecemento con Viño D. O.”, con el objetivo de dar visibilidad a su implicación en la promoción de los vinos de Valdeorras.