OLA DE CALOR
Ourense en alerta

¿Sabe usted que la Ruta Quetzal sigue sumando ediciones?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, dos ourensanos forman parte de una nueva edición de la Ruta Quetzal que este año homenajea a la reina Urraca I

200 participantes del Ruta Quetzal.
200 participantes del Ruta Quetzal. | La Región

¿Sabe usted que la Ruta Quetzal sigue sumando ediciones? ¿Que tras celebrar la primera expedición en 1979, la de este año cuenta entre sus 200 expedicionarios con presencia ourensana? ¿Que Luis y Pablo, monitor y alumno del Colegio Maristas de la capital, participan en la aventura creada por Miguel de la Quadra-Salcedo? ¿Que el recorrido homenajea a la reina Urraca I y atraviesa Galicia, norte de Portugal y León?

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