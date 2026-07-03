¿Sabe usted que la Ruta Quetzal sigue sumando ediciones?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, dos ourensanos forman parte de una nueva edición de la Ruta Quetzal que este año homenajea a la reina Urraca I
¿Sabe usted que la Ruta Quetzal sigue sumando ediciones? ¿Que tras celebrar la primera expedición en 1979, la de este año cuenta entre sus 200 expedicionarios con presencia ourensana? ¿Que Luis y Pablo, monitor y alumno del Colegio Maristas de la capital, participan en la aventura creada por Miguel de la Quadra-Salcedo? ¿Que el recorrido homenajea a la reina Urraca I y atraviesa Galicia, norte de Portugal y León?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
HISTORIAS INCREÍBLES
Amor platónico
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
PACTO ENTRE EEUU E IRÁN
El Ibex 35 cierra la semana en máximos tras subir un 2,2%
PP: de defender el derecho a propagar el bulo