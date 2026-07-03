¿Sabe usted que la Ruta Quetzal sigue sumando ediciones? ¿Que tras celebrar la primera expedición en 1979, la de este año cuenta entre sus 200 expedicionarios con presencia ourensana? ¿Que Luis y Pablo, monitor y alumno del Colegio Maristas de la capital, participan en la aventura creada por Miguel de la Quadra-Salcedo? ¿Que el recorrido homenajea a la reina Urraca I y atraviesa Galicia, norte de Portugal y León?