Una rutina sana, clave en los centenarios ourensanos

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense volvió a poner en valor el talento investigador de la provincia en la entrega de sus premios anuales, con un protagonismo destacado para un estudio que sitúa al territorio como referencia en longevidad. El trabajo sobre los centenarios ourensanos, firmado por los doctores Roberto Fernández y Cristina Margusino, fue uno de los más señalados por su aportación a la comprensión del envejecimiento saludable.

La investigación, publicada en la revista especializada Nutrients y en la que participaron 115 centenarios, concluye que alcanzar edades avanzadas depende en gran medida de los factores ambientales. “A conclusión é que perdurar tantos anos depende máis dos hábitos que o que che dan o teu pai ou a túa nai”, resumió Roberto Fernández.

El estudio identifica elementos como una dieta con los vegetales como protagonistas, la actividad física cotidiana, la afabilidad y un fuerte tejido social como claves para explicar la alta longevidad de la provincia, a la que sitúa como un auténtico núclo comparable a las conocidas zonas azules.

Junto a este reconocimiento, el jurado distinguió también otros trabajos de impacto en la provincia. El XXI Premio Manuel Cabaleiro Goás recayó en la doctora Elena Cuenca por un estudio sobre el ingreso en UCI de pacientes onco-hematológicos. También fue premiado Joaquín Cubiella por un ensayo sobre la prevención de la mortalidad cáncer colorrectal mediante test de sangre en heces de la población