Sale absuelto el hombre acusado de usar un ticket de la ORA falso

La imposibilidad de acreditar la falsedad del ticket de la ORA que tenía Jesús C.M. en su coche la mañana del 14 de febrero de 2023 ha derivado en la absolución del acusado. La jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal señala que no se practicó ninguna pericial que determinase que el documento había sido manipulado.

El administrador de la empresa concesionaria del servicio explicó que habían llegado a esa conclusión al compararlo visualmente con otros tickets, ya que ante las sospechas derivadas de un descuadre en los ingresos ese día hicieron un cambio en el tintado de los documentos. Sin embargo, la jueza apunta a que no declararon los empleados que implementaron el sistema ni tampoco se aportó la documentación que verifique la fiabilidad de ese método de detección.

Además, el ticket reflejaba mal el año, ya que en él aparecía visible como fecha 2022 cuando el año correcto era el 2023. “Refuerza la falta de idoneidad del mismo para inducir a error”, recoge el fallo. Por otra parte, la jueza tampoco considera probado que el acusado fuese el autor de la eventual falsificación o que conociese de la misma.

En el juicio, Jesús C.M. aseguró que el documento no lo sacó él de la máquina, sino que se lo ofreció otro conductor que se marchaba y aún le quedaba tiempo de estacionamiento, por lo que lo usó para aparcar en la zona azul de la calle Parada Justel de la ciudad. “Su versión no ha sido desvirtuada por prueba de cargo suficiente”, señala la sentencia.

Por todo ello, la jueza dio la razón al abogado de la defensa, Joao Carlos Ulloa Pinto-Novo, quien defendió en el juicio la inocencia de su cliente y la falta de pruebas para condenarlo, y absolvió a Jesús C.M.