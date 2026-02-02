El salón Previsel se prepara para su decimonovena edición
El comité asesor de Previsel trabaja en el programa del salón, que se celebrará el 11 y 12 de marzo
El comité asesor de Previsel, salón dedicado a la seguridad laboral que se celebra en Expourense, mantenía su primera reunión para comenzar a perfilar las ponencias que se incluirán en el programa de su decimonovena edición, fechada para el 11 y 12 de marzo.
Ofrece información especializada en prevención a través dun programa de actividades que incluirán conferencias e obradoiros prácticos, que terán como obxectivo concienciar sobre a necesidade de formación en seguridade"
Según indicaba el gerente de Expourense, Rogelio Martínez, al término del encuentro, la intención es “ofrecer información especializada en prevención a través dun programa de actividades que incluirán conferencias e obradoiros prácticos, que terán como obxectivo concienciar sobre a necesidade de formación en seguridade, prevención de riscos e igualdade ou enfermidades profesionais”.
El salón estará abierto a empresas y autónomos de España y Portugal, que podrán conocer las últimas novedades en la materia, así como exponer “os últimos avances nestas materias”, indicaba Martínez.
