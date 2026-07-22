El primer buffet libre de sushi de Ourense ultima su apertura con gran "tradición japonesa"

Ourense contará próximamente con su primer buffet libre especializado en sushi. La cadena Samo Sushi, que ya dispone de establecimientos en ciudades como Gijón, Ponferrada y Lugo, ha elegido la ciudad para continuar su expansión y abrir un nuevo local.

Será en la calle Ervedelo, en el barrio de O Couto. El futuro restaurante ocupará el espacio que hasta hace unos meses albergaba la conocida Parrillada Río, un establecimiento que cerró sus puertas tras la jubilación de su propietario, Gonzalo, poniendo fin a una trayectoria de 45 años vinculada a la hostelería.

Un nuevo concepto gastronómico para la ciudad

La llegada de Samo Sushi supondrá el desembarco en Ourense de un formato que todavía no tenía presencia en la ciudad: el buffet libre de sushi con precio cerrado. El modelo permite a los clientes consumir una variedad de platos japoneses por una tarifa fija, una fórmula que ha ganado popularidad en numerosas ciudades españolas durante los últimos años.

Aunque la empresa todavía no ha anunciado una fecha concreta para la inauguración, los preparativos ya están en marcha. En su página web, la cadena adelanta que está trabajando en la apertura de un nuevo establecimiento en la ciudad. “Estamos preparando un espacio único en el corazón de Ourense donde la tradición japonesa se encontrará con la innovación culinaria. Prepárate para una nueva experiencia gastronómica inigualable”, señala la compañía en el apartado dedicado a la futura apertura.

El relevo de la Parrillada Río

La apertura supondrá un nuevo capítulo para un local que durante años fue un punto de encuentro habitual para numerosos vecinos de O Couto. La Parrillada Río anunció su cierre definitivo hace unos meses, una decisión motivada por la jubilación de Gonzalo, su propietario.

El hostelero explicó entonces que había llegado el momento de poner fin a una etapa profesional que se prolongó durante más de cuatro décadas. Aunque el restaurante funcionaba desde hacía siete años en su ubicación junto al río Barbaña, Gonzalo acumulaba una larga trayectoria en el sector de la restauración.