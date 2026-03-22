Vídeo | Las madamitas, figuras centrales en la tradicional fiesta de San Lázaro
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Las madamitas arden y giran este domingo para dar la bienvenida a la primavera, anunciar la cercanía de la Semana Santa y ahuyentar los malos espíritus. El acto central es a las 13:00 horas frente a la Subdelegación del gobierno
Este domingo 22 de marzo los ourensanos disfrutan de una de las tradiciones más orginales y propias de Ourense, Las madamitas. El origen de esta fiesta popular se remonta al siglo XII y se entiende como un acto más de los que dan la bievenida a la primavera.
Estas figuras artesanales, elaboradas a base de cartón y alambre y con pólvora en su interior, arden y giran emitiendo un sonido característico al dar vueltas sobre sí mismas, para anunciar la cercanía de la Semana Santa y ahuyentar los malos espíritus. Los ourensanos y visitantes se dan cita en la parte baja del parque San Lázaro y allí, delante de la Subdelegación del Gobierno, tiene lugar el evento. Son muchos los que han calificado esta tradición como una especie de fallas en chiquitito.
Dónde y cuándo
Este año la cita con Las Madamitas comienza a las 11:45 con el paseo de gaiteiros y de los gigantes y cabezudos por la calle de Santo Domingo hasta llegar al parque de San Lázaro.
Las quema de Las madamitas se celebra, frente a la Subdelegación del Gobierno, desde las 13:00 horas.
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