Vídeo | Las madamitas, figuras centrales en la tradicional fiesta de San Lázaro

Este domingo 22 de marzo los ourensanos disfrutan de una de las tradiciones más orginales y propias de Ourense, Las madamitas. El origen de esta fiesta popular se remonta al siglo XII y se entiende como un acto más de los que dan la bievenida a la primavera.

Estas figuras artesanales, elaboradas a base de cartón y alambre y con pólvora en su interior, arden y giran emitiendo un sonido característico al dar vueltas sobre sí mismas, para anunciar la cercanía de la Semana Santa y ahuyentar los malos espíritus. Los ourensanos y visitantes se dan cita en la parte baja del parque San Lázaro y allí, delante de la Subdelegación del Gobierno, tiene lugar el evento. Son muchos los que han calificado esta tradición como una especie de fallas en chiquitito.

Dónde y cuándo

Este año la cita con Las Madamitas comienza a las 11:45 con el paseo de gaiteiros y de los gigantes y cabezudos por la calle de Santo Domingo hasta llegar al parque de San Lázaro.

Las quema de Las madamitas se celebra, frente a la Subdelegación del Gobierno, desde las 13:00 horas.