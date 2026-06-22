El San Xoán de As Burgas se traslada al Campo da Feira: "Queríamos hacer ciudad"

Giro de los acontecimientos en la celebración del San Xoán ourensano. La productora TXP Eventos ha confirmado el traslado oficial del festival San Xoan de As Burgas hacia el Campo da Feira. El cambio obligatorio de ubicación se produce después de que el colectivo comunicase públicamente que, "lamentablemente, por circunstancias completamente ajenas a la organización, el evento no podrá celebrarse en las condiciones previstas" en su espacio original.

La nueva localización en el Campo da Feira llega acompañada de una novedada para los asistentes: la ampliación del horario de la fiesta hasta las 4:00 de la mañana, estirando la celebración durante toda la madrugada.

Nuevo cartel del tardeo en As Burgas

"No queríamos hacer ruido. Queríamos hacer ciudad"

Los promotores han querido defender la esencia de una iniciativa nacida por y para dinamizar el entorno urbano. En su comunicado, los jóvenes organizadores recalcan el espíritu constructivo del festival: "No queríamos hacer ruido. Queríamos hacer ciudad". El objetivo principal, aseguran desde la productora, se mantiene intacto, buscando "dar vida a uno de los emblemas más importantes de nuestra ciudad, apoyar a artistas, marcas, bodegas y empresas locales".

Para el equipo de TXP Eventos, este festival va más allá del ocio nocturno. Lo definen como "una idea, una forma de entender Ourense y una apuesta por demostrar que los jóvenes también pueden crear, emprender y construir cosas positivas para esta ciudad". Agradecen el apoyo masivo en la compra de entradas y puntualizan que "cualquiera persona que no esté de acuerdo con el cambio podrá solicitar la devolución completa de su entrada".