Sortean entradas para el tardeo en el jardín de As Burgas
POLÉMICA FIESTA
El tardeo de San Xoán mantiene la venta de entradas y el jardín de As Burgas como escenario mientras el Concello de Ourense sigue tramitando el permiso
Los organizadores de un “tardeo” en el jardín de As Burgas durante la noche de San Xoán, contra el cual se han posicionado en contra asociaciones de protección del patrimonio, hosteleros y partidos políticos, mantienen por el momento el lugar de celebración -con la intención de llevar a 1.000 personas- y la venta de entradas. Incluso han lanzado por redes un sorteo de pases dobles para acudir al evento, sobre el cual la administración Jácome todavía no ha confirmado el permiso correspondiente para la ocupación del espacio, reconociendo que está registrado y “en trámite”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Nueva tecnología
Los seguros, otra ventana de oportunidad en el negocio de la IA
TÚ FARMACÉUTICA INFORMA
Protección solar: buenas prácticas desde la oficina de farmacia
"AMIGO LEAL DE MUÍÑOS"
Miguel Ángel Santalices, fillo adoptivo de Muíños
CRÓNICAS DE PRIMAVERA
Los kikos o el mal gusto de Inés