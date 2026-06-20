Sortean entradas para el tardeo en el jardín de As Burgas

Los organizadores de un “tardeo” en el jardín de As Burgas durante la noche de San Xoán, contra el cual se han posicionado en contra asociaciones de protección del patrimonio, hosteleros y partidos políticos, mantienen por el momento el lugar de celebración -con la intención de llevar a 1.000 personas- y la venta de entradas. Incluso han lanzado por redes un sorteo de pases dobles para acudir al evento, sobre el cual la administración Jácome todavía no ha confirmado el permiso correspondiente para la ocupación del espacio, reconociendo que está registrado y “en trámite”.

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