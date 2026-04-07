Las sanciones repuntan en Ourense en 2025: casi cinco conductores multados cada hora
DENUNCIAS VIALES
Solo un 11% de las sanciones se traducen en pérdida de puntos, la mayoría por alcohol, drogas y exceso de velocidad
Cada hora, casi cinco conductores de media fueron sancionados durante el pasado año en las carreteras ourensanas. La provincia vivió un repunte en las infracciones, que crecieron un 42% respecto a 2024. La radiografía vial muestra cómo se vivió un efecto rebote, al pasar de 28.799 sanciones a 40.904 en solo un año.
Esta cifra supone que, de media, se interpusieron cada mes 3.408 multas, 786 a la semana y 112 cada día. Pese a ello, apenas un 11% de estas infracciones se tradujeron en una pérdida de puntos para los conductores. Si nos atenemos a las cifras registradas entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2025, hubo 4.566 sanciones que tuvieron un impacto directo en el carnet de conducir, como utilizar el móvil mientras se va al volante, no cumplir con un stop, no llevar el cinturón o saltarse un semáforo.
Sin embargo, la mayoría de los puntos detraídos se produjeron por el consumo de alcohol o drogas y por los excesos de velocidad. En conjunto estas tres infracciones supusieron la pérdida de 11.852 puntos, el 65,76% de los 18.024 perdidos.
Cuantía económica
En cuanto a la cuantía económica derivada de las 40.904 sanciones en la provincia, no hay datos oficiales, pero con un cálculo de 100 euros de media por cada multa, da como resultado que los conductores pagaron más de cuatro millones de euros (4.090.400) por las infracciones cometidas.
Pese a ello, los ourensanos demuestran que en la última década son más prudentes a la hora de circular. Los datos de los anuarios estadísticos de la Dirección General de Tráfico (DGT) reflejan un considerable descenso de las denuncias formuladas respecto a hace 10 años. Entre 2015 y 2018, se impusieron cada año más de 50.000 multas, llegando incluso en 2017 a superar las 60.000. El techo en los últimos dos lustros se alcanzó en 2023, con 63.216 sanciones, aunque un año después se produjo una caída drástica, con 28.799, el dato más bajo en la última década.
Conjunto estatal
Por su parte, España vivió una ola sancionadora. En el conjunto del país las multas tocaron techo el pasado año, con 6.106.354, lo que se traduce en que hubo de media 700 denuncias cada hora y 12 cada minuto. Un dato que no incluye las infracciones formuladas en Cataluña y País Vasco, al tener las competencias transferidas.
Solo Andalucía acaparó una de cada cuatro sanciones, al registrar en 2025 un total de 1.526.897. Tras ella, se colocó la Comunidad Valenciana, con 939.573, y Madrid, con 721.465. Por su parte, en Galicia se impusieron 446.905 multas. Por provincias, la lista la lidera Madrid, seguida de Valencia (468.121) y Cádiz (369.586).
Ourense cierra la Semana Santa sin accidentes graves
Las carreteras ourensanas vivieron una Semana Santa muy tranquila. Entre el 1 y el 6 de abril, se registraron 48 siniestros en la provincia, casi la mitad de ellos -22- ocurridos por colisiones contra fauna salvaje. En este sentido, el balance muestra cómo únicamente hubo tres heridos leves y no se produjeron incidencias graves de otro tipo.
De esta forma, sigue la tendencia favorable que permitió que Ourense viviese por primera vez un invierno sin víctimas en las carreteras. En los últimos cuatro meses, el único accidente mortal se registró en Riós el 29 de marzo, cuando un motorista, que no llevaba correctamente abrochado el casco, perdió la vida al impactar con la cabeza en la calzada.
Ante la llegada de la primavera, que deja atrás la época de temporales de nieve y lluvia propios del invierno, desde la DGT envían un mensaje de prudencia. Con la llegada del buen tiempo, cada vez más peatones, ciclistas y motoristas circularán por las carreteras de la provincia.
Los peatones deben circular por carretera siempre por el margen izquierdo y con elemento reflectante cuando haya una condición de poca luz, no solo de noche, también al amanecer, anochecer, lluvia o niebla intensa.
En el caso de los motoristas, deben circular con casco correctamente abrochado y, aunque aún no sea obligatorio, se recomienda el uso de guantes y cazadora, sobre todo en los desplazamientos con motocicletas de gran cilindrada.
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