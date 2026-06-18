Santa Mariña y La Gloria crean un líder del sector funerario

El mapa empresarial del sector funerario en Ourense vive desde esta semana una transformación sin precedentes. Las dos principales compañías de la provincia, Funeraria Santa Mariña y Funeraria La Gloria, han alcanzado un acuerdo definitivo para fusionar sus negocios e integrarse plenamente bajo la estructura de la matriz ourensana Grupo Cid Gavilanes.

La operación, que se gestaba desde hace meses en estricta confidencialidad, recibió el martes la autorización vinculante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un paso obligatorio debido a la participación de grandes aseguradoras nacionales en el capital de las firmas implicadas.

Detrás de este movimiento se encuentra un complejo encaje accionarial en el que confluyen el capital local y el sector de los seguros. Hasta la fecha, Santa Marina estaba participada por el propio Grupo Cid Gavilanes junto a Inversiones Palge (brazo inversor de Almudena Seguros). Por su parte, La Gloria era propiedad de Albia, la firma funeraria de Santa Lucía Seguros.

Tras recibir el visto bueno de la Comisión de la Competencia, la operación se ha estructurado como una fusión por integración. El Grupo Cid Gavilanes adquiere la totalidad del fondo de comercio de La Gloria en Ourense y, a cambio, Albia (Santa Lucía) entra a formar parte del accionariado de la matriz ourensana junto a Almudena Seguros y al socio fundador local. La fusión afecta única y exclusivamente a la división funeraria y de tanatorios. Otras actividades empresariales de los socios locales ajenas a este ámbito quedan completamente fuera del acuerdo.

Mercado fragmentado

Con esta unificación, la nueva entidad se consolida de forma indiscutible como el referente del sector en toda la provincia de Ourense, un mercado caracterizado históricamente por una alta fragmentación de pequeñas empresas familiares. Las magnitudes resultantes de la fusión sitúan a la compañía a la vanguardia del sector en la provincia. La capacidad operativa de la empresa unificada alcanzará los 1.000 servicios funerarios al año. Además, el grupo pasará a contar con una red de seis tanatorios, el centro principal de As Burgas, en el que ambas empresas ya eran socias fundadoras, sumado a otros cinco centros distribuidos estratégicamente repartidos por la provincia.