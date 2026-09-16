"UN PROXECTO DE ENVERGADURA ARTÍSTICA"
Sarabela estreará "Incendios" no Teatro Principal
"UN PROXECTO DE ENVERGADURA ARTÍSTICA"
Sarabela Teatro abrirá a tempada do Teatro Principal con “O sangue das promesas: Incendios”, unha coprodución coa compañía portuguesa A Escola da Noite representarase mañá e ofrecerá tres funcións consecutivas ás 21,00 horas, ata o sábado. Ánxeles Cuña dirixe e asina a dramaturxia desta peza de Wajdi Mouawad, considerada “a traxedia contemporánea do noso século”.
“É máis ca unha estrea, é un proxecto de moita envergadura artística”, salienta Cuña. A directora explicou que a montaxe, interpretada en galego e portugués, renuncia ao naturalismo, evita mostrar violencia explícita e aposta por unha poética visual. Ademais, o espectáculo esixe unha “reloxería suíza” para artellar os seus continuos saltos temporais e espaciais.
A historia arrinca coa morte de Nawal Marwan, quen deixa aos seus fillos xemelgos dúas cartas que os obrigan a buscar o pai e un irmán. Esa viaxe cara á verdade percorre a guerra, a memoria e as herdanzas da violencia. “O amor vence o odio e o amor maternal sobrevive ás peores atrocidades humanas”, explica Cuña. A proposta percorre catro incendios e reivindica a palabra e a verdade como vías para interromper a cadea da violencia.
A colaboración entre Sarabela e A Escola da Noite comezou en 2025, cando Cuña se desprazou a Coímbra para dirixir o elenco portugués. Agora, nove intérpretes das dúas compañías comparten escenario en Ourense.
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"UN PROXECTO DE ENVERGADURA ARTÍSTICA"
Sarabela estreará "Incendios" no Teatro Principal