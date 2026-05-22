Sari Arponen, médica y divulgadora: “Hay más conciencia sobre alimentarse bien, pero no todos se lo pueden permitir”

La microbiota, la alimentación o el impacto del estrés se han convertido en algunos de los grandes temas de la divulgación médica actual. La doctora Sari Arponen participó este jueves en la sesión de clausura de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense en una conferencia celebrada en el Teatro Principal.

Pregunta. ¿Qué es la microbiota?

Respuesta. Antes conocida como flora, es el conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, sobre todo bacterias. La gente piensa principalmente en la intestinal, pero también la tenemos en otras partes. Cumplen funciones muy importantes para la salud.

P. Suele decir que el cuerpo funciona un poco como un ecosistema. ¿Cuál es el mayor desequilibrio de nuestro estilo de vida?

R. Uno muy importante es la alimentación. El exceso de ultraprocesados es nefasto para la microbiota, sobre todo por la falta de fibra de frutas y verduras. Luego están el estrés crónico y el sedentarismo, que también tienen muchísimo impacto.

P. ¿Hasta qué punto lo que comemos afecta a nuestra salud mental?

R. Muchísimo. Ahora mucha gente habla del intestino como “el segundo cerebro” porque influye directamente en la función cerebral. La microbiota participa en la producción de neurotransmisores y regula muchas cosas relacionadas con el estado de ánimo, el descanso o la tolerancia al estrés. Además, es una relación bidireccional.

P. La inflamación parece otros de los grandes problemas actuales.

R. Sí, esa inflamación crónica de bajo grado tiene mucho que ver con el estilo de vida moderno: sedentarismo, ultraprocesados, falta de sueño, estrés, poca conexión con la naturaleza o exposición a tóxicos y microplásticos.

P. ¿Comemos peor que hace veinte o treinta años?

R. Ahora hay más conciencia sobre alimentación saludable, pero también hay gente que no puede permitírsela económicamente. La fruta, la verdura, el pescado o el aceite de oliva se han encarecido mucho en los últimos tiempos y a veces los ultraprocesados son más baratos. Los determinantes socioeconómicos influyen muchísimo en la salud.

P. En redes sociales hay mucha divulgación sobre salud, pero también mucho negocio alrededor.

R. Internet ha democratizado el acceso a la información, pero no toda tiene la misma calidad. Hay divulgadores muy buenos, pero también mucha gente interesada en vender métodos milagrosos.

P. ¿Y el sueño?

R. España es un país donde se duerme poco. Muchas veces es debido al ocio digital. Hay que proponerse dejar las pantallas antes y dormir más.

P. Aunque parezca que el mundo juega en contra de eso.

R. Claro. Vivimos en una época en la que todo compite por nuestra atención. Al final, nuestro tiempo no es más que una una moneda de cambio.