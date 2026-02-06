¿Sabe usted que seica estos días andan contentos en el Sindicato Unificado de Policía (SUP)? ¿Que todo apunta a que por fin verán cumplida, tras mucho tiempo, una de sus grandes reivindicaciones: completar la UPR (Unidad de Prevención y Reacción)? -que se rumorea que este verano la Comisaría recibirá a 18 nuevos polis nacionales -15 policías, dos oficiales y un subinspector?

