¿Sabe usted que seica estos días andan contentos en el Sindicato Unificado de Policía (SUP)?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el Sindicato Unificado de Policía ve cumplida una de sus grandes reivindicaciones
¿Sabe usted que seica estos días andan contentos en el Sindicato Unificado de Policía (SUP)? ¿Que todo apunta a que por fin verán cumplida, tras mucho tiempo, una de sus grandes reivindicaciones: completar la UPR (Unidad de Prevención y Reacción)? -que se rumorea que este verano la Comisaría recibirá a 18 nuevos polis nacionales -15 policías, dos oficiales y un subinspector?
