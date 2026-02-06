La Policía Nacional de Ourense desmanteló 14 puntos de venta de drogas y detuvo a 26 personas durante el 2025

La Policía Nacional desmanteló durante el año 2025 en Galicia 125 puntos negros de venta y distribución de sustancias estupefacientes. Estas operaciones han culminado con un total de 280 detenciones de personas relacionadas con este tipo de delitos contra la salud pública y con la incautación de 49 kilos de cocaína, 48 de hachís y ocho de marihuana, junto a diferentes cantidades de heroína y otras drogas sintéticas.

Según informa, en la ciudad de A Coruña ha desarticulado 13 puntos activos de venta y consumo, procediendo a la detención de 64 personas relacionadas con ello y con el menudeo de drogas. Estas iniciativas permitieron intervenir, entre otros, 23 kilos de cocaína y 20 de hachís, así como cinco armas de fuego cortas y dos patinetes.

En Ferrol se neutralizaron 18 puntos negros, con el arresto de 27 individuos. Allí, fueron incautados más de dos kilos de cocaína, hachís y marihuana, diferentes cantidades de otras drogas sintéticas, dos pistolas y seis vehículos.

Otros cuatro puntos negros se desarticularon en Santiago, siendo detenidos 24 responsables del menudeo en la ciudad. Intervinieron más de dos kilos de cocaína y diferentes cantidades de heroína y cannábicos.

Por otra parte, en Ribeira fue desactivado un punto negro deteniendo a sus dos responsables y realizados registros en sus viviendas. En ellos fueron incautados siete kilogramos de cocaína, dos pistolas simuladas y tres escopetas, así como efectos robados.

En la ciudad de Lugo, diferentes operaciones policiales se han saldado con la desarticulación de 20 puntos negros activos en la venta de sustancias. Fueron incautados más de cuatro kilos de cocaína, diversas cantidades de cannábicos y otros fármacos. Un total de 42 personas fueron detenidas por su relación con esta venta.

También en la provincia de Lugo, en Monforte de Lemos, fueron desmantelados cuatro puntos negros y detenidos siete responsables de los mismos. En la localidad de Viveiro, la Policía Nacional detuvo a otras siete personas y eliminó dos puntos activos de venta de estupefacientes.

Otras actuaciones

Las intervenciones policiales en Ourense han permitido inactivar otros 14 puntos de venta de sustancias, deteniendo a sus 26 responsables e incautándose sobre todo cocaína y marihuana, en dosis ya dispuestas para su venta final.

Se realizaron 26 registros domiciliarios que permitieron intervenir sustancias estupefacientes, así como una importante cantidad de dinero en efectivo, procedentes del ilícito. Fue de especial importancia la Operación Copérnico, que permitió intervenir más de 3 kilos de heroína en el mes de junio.

En la ciudad de Pontevedra se han desmantelado 12 puntos de venta de diferentes entidad, con la detención de los 25 responsables últimos de los mismos. Se incautaron grandes cantidades de sustancias: 27 kilos de hachís, 8 kilos de marihuana u 8 kilos de cocaína. También se intervinieron 2 patinetes, un arma de juego, 3 vehículos e importantes sumas de dinero en efectivo.

En Vigo fueron 28 los puntos negros desarticulados, con 42 personas detenidas. Se intervino 1 kilo de heroína, y diferentes cantidades de cocaína, cannábicos y diversas drogas sintéticas.

Se interceptaron también ocho vehículos "caleteados", preparados con huecos de complicado acceso para esconder las sustancias estupefacientes.

Por otra parte, en la Comisaría de Vilagarcía de Arousa fueron detenidas 5 personas, relacionados con la desarticulación de 2 puntos de venta de estupefacientes, a la vez que en la Comisaría de Marín se detuvieron otras 9, con la correspondiente desarticulación de 7 puntos negros.