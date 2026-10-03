¿Sabe usted que seica están usando el nombre de la Diputación para lo que parece una estafa?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la Diputación pide estar atento a estafas por whatsapp
¿Sabe usted que seica están usando el nombre de la Diputación para lo que parece una estafa? ¿Que en redes está circulando un mensaje que invita a unirse a un grupo supuestamente creado por el órgano provincial? ¿Que el gancho es recibir información sobre finanzas y economía? ¿Que rápidamente la Diputación alertó que se trata de un intento de suplantar su identidad? ¿Y que ellos no crearon ningún grupo?
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