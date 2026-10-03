¿Sabe usted que seica están usando el nombre de la Diputación para lo que parece una estafa? ¿Que en redes está circulando un mensaje que invita a unirse a un grupo supuestamente creado por el órgano provincial? ¿Que el gancho es recibir información sobre finanzas y economía? ¿Que rápidamente la Diputación alertó que se trata de un intento de suplantar su identidad? ¿Y que ellos no crearon ningún grupo?

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