La Diputación de Ourense moviliza otro millón de euros

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense aprobó en su sesión semanal un total de 29 subvenciones por valor de 980.410,45 euros, destinadas a financiar actuaciones de infraestructuras, empleo y servicios de carácter social en distintos puntos de la provincia. El presidente provincial, Luis Menor, destacó que, desde el pasado 17 de agosto, la institución ha activado ya 8,6 millones de euros en ayudas. “A utilidade dunha administración próxima mídese na súa capacidade para converter os recursos públicos en solucións”, afirmó.

La mayor partida aprobada esta semana asciende a 848.410,45 euros y permitirá financiar 24 proyectos promovidos en 16 municipios. Entre las actuaciones destacan las aportaciones destinadas a infraestructuras en Manzaneda, que recibirá 122.042 euros; Gomesende, con 60.000 euros, y Cualedro, con otros 58.000 euros. Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos acometer diferentes actuaciones de mejora y mantenimiento de servicios e instalaciones municipales.

A esta partida se suman otros 132.000 euros destinados a cinco entidades para el desarrollo de diferentes iniciativas. Entre ellas figura la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción, que recibirá 60.000 euros para poner en marcha un plan de empleo, así como Afaor (Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer), que contará con una aportación de 30.000 euros para la ampliación de sus instalaciones.