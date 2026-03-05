Seis inmuebles “okupados” a la venta en la provincia de Ourense

Edificio en O Carballiño donde hay un piso okupado a la venta

Cinco casas y un piso distribuidos por toda la provincia aparecen en portales inmobiliarios de internet a la venta con una etiqueta de “ocupado ilegalmente” , con una amplia oscilación de precios desde los 27.500 euros hasta los 699.000, tratándose de propiedades que ya llevan mucho tiempo en el mercado pero sin encontrar comprador.

Los anuncios y las inmobiliarias ligadas a los mismos indican que estas ofertas son oportunidades para inversión en “inmuebles sin posesión y sin acceso al interior”, sin posibilidad de ser visitados por su situación ocupacional.

Las fotos de las viviendas son solamente exteriores, sin reflejar en ninguno de los anuncios el estado interior de las mismas, y al llamar para solicitar información indican que se tratan de imágenes desactualizadas.

Además, las inmobiliarias detallan que el potencial comprador se deberá hacer cargo de los trámites y gastos relacionados con la desocupación, por lo que la adquisición se deberá hacer con la propiedad todavía ocupada.

Ninguno de los seis intentos de venta de estos inmuebles se gestionan desde dentro de Ourense, ya que en todos los casos inmobiliarias de Madrid y de Alicante -sin sede en la provincia- son las encargadas de anunciar estas ofertas.

La opción más económica se encuentra en Monterrei, donde se ofrece una casa rural de 186 metros cuadrados y tres habitaciones por apenas 27.500 euros, le sigue otra vivienda en Os Blancos, que por 69.200 euros dispone de 140 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

Superando ya la barrera de los cien mil euros, se oferta una casa en O Barco de Valdeorras, también de 140 metros cuadrados, fijada en 109.000 euros, además del único piso, situado en O Carballiño, con cuatro dormitorios y un precio de 120.500 euros. También hay una casa rústica de 626 metros cuadrados y cuatro habitaciones que busca comprador por 170.000 euros.

El techo de precios lo marca el único inmueble de la lista situado en el concello de Ourense concretamente en Ceboliño, que alcanza los 699.000 euros

Sin preocupación en el sector

Desde las inmobiliarias ourensanas no alarman y piden prudencia, señalando que este tipo de casos son “muy aislados” y sin registrar en ninguna de ellas pisos o casas a la venta con estas características ocupacionales.