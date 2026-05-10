¿Sabe usted que una señal inicialmente ubicada en la rúa da Canle apareció “por arte de magia” en la rúa Nuño de Ousende?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el misterio de una señal de rúa da Canle presente en Nuño de Ousende
¿Sabe usted que una señal inicialmente ubicada en la rúa da Canle apareció “por arte de magia” en la rúa Nuño de Ousende? ¿Que los residentes de la zona achacan esta situación al vandalismo? ¿Que lo tienen claro porque ya no es la primera vez que se registran este tipo de actos? ¿Que los vecinos están hartos de vandalismo con señales, macetas y peleas nocturnas? ¿ Y que piden al Concello datos de vandalismo en los últimos años?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ALTA ESPECIALIZACIÓN
El poder de la automoción en Ourense: un ecosistema de 500 millones
CARRERA DE LA POLICÍA NACIONAL
Un millar de almas solidarias en la Ruta 091 en Ourense
Lo último