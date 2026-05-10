¿Sabe usted que una señal inicialmente ubicada en la rúa da Canle apareció “por arte de magia” en la rúa Nuño de Ousende?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el misterio de una señal de rúa da Canle presente en Nuño de Ousende

La Región
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Publicado: 10 may 2026 - 18:00 Actualizado: 10 may 2026 - 20:22
Señal aparecida en la rúa Nuño de Ousende.
Señal aparecida en la rúa Nuño de Ousende. | La Región

¿Sabe usted que una señal inicialmente ubicada en la rúa da Canle apareció “por arte de magia” en la rúa Nuño de Ousende? ¿Que los residentes de la zona achacan esta situación al vandalismo? ¿Que lo tienen claro porque ya no es la primera vez que se registran este tipo de actos? ¿Que los vecinos están hartos de vandalismo con señales, macetas y peleas nocturnas? ¿ Y que piden al Concello datos de vandalismo en los últimos años?

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