Senegal se incorpora a las XLI Xornadas de Folclore

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10 DE AGOSTO
La XLI edición de las Xornadas de Folclore se celebrará en la provincia de Ourense entre el 10 y el 20 de agosto. El evento reunirá a cerca de 170 artistas procedentes de seis naciones -Armenia, Ecuador, México, Serbia, Taiwán y Senegal- que recorrerán la provincia exhibiendo sus bailes tradicionales, y entrando ladelegación senegalesa en sustitución de Kenia.
La inauguración tendrá lugar el lunes 10 de agosto a las 20,30 horas en el Teatro Principal de Ourense, con el ya tradicional desfile de banderas y la actuación del grupo de baile Castro Floxo. A partir del día siguiente, las formaciones recorrerán 16 localidades de la provincia, como Allariz, Celanova, Verín o Xinzo de Limia.
Los grupos participantes son Sebastia Dance Ensemble, Elenco Ñukanchik, la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua, el Folk Dance Group “Tucović”, YiTzy Folk Dance Theatre y el Ballet Jammu. Dos agrupaciones actuarán cada noche en cada localidad, coincidiendo todas el 18 de agosto en la Plaza Mayor de Ourense y el 19 en Ribadavia.
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