Senegal se incorpora a las XLI Xornadas de Folclore

10 DE AGOSTO

El festival de XLI Xornadas de Folclore dará su pistoletazo de salida el próximo 10 de agosto

Momento de la inauguración de las Xornadas de Folklore en 2024.
Momento de la inauguración de las Xornadas de Folklore en 2024. | MARTIÑO PINAL

La XLI edición de las Xornadas de Folclore se celebrará en la provincia de Ourense entre el 10 y el 20 de agosto. El evento reunirá a cerca de 170 artistas procedentes de seis naciones -Armenia, Ecuador, México, Serbia, Taiwán y Senegal- que recorrerán la provincia exhibiendo sus bailes tradicionales, y entrando ladelegación senegalesa en sustitución de Kenia.

La inauguración tendrá lugar el lunes 10 de agosto a las 20,30 horas en el Teatro Principal de Ourense, con el ya tradicional desfile de banderas y la actuación del grupo de baile Castro Floxo. A partir del día siguiente, las formaciones recorrerán 16 localidades de la provincia, como Allariz, Celanova, Verín o Xinzo de Limia.

Los grupos participantes son Sebastia Dance Ensemble, Elenco Ñukanchik, la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua, el Folk Dance Group “Tucović”, YiTzy Folk Dance Theatre y el Ballet Jammu. Dos agrupaciones actuarán cada noche en cada localidad, coincidiendo todas el 18 de agosto en la Plaza Mayor de Ourense y el 19 en Ribadavia.

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