¿Sabe usted que este será un domingo de muchas preguntas en la city?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, espera la segunda parte de la encuesta de La Región
¿Sabe usted que este será un domingo de muchas preguntas en la city? ¿Que la encuesta publicada por La Región generará no pocas reacciones? ¿Que, como en los deportes, hay quien no se ve reflejado en el sondeo de opinión, y quien ya echa las campanas al vuelo? ¿Y que no será la de hoy la única entrega? ¿Que todavía hay mucho por conocer? ¿Que sigan atentos a su ejemplar en el arranque de semana?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACERAS EN MAL ESTADO
Una mujer herida tras caer por una baldosa en mal estado en Ourense
VALORACIÓN DE LÍDERES
Suspenso al alcalde; Luis Seara, el mejor valorado
Lo último