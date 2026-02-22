EDITORIAL
El gobierno de Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada

¿Sabe usted que este será un domingo de muchas preguntas en la city?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, espera la segunda parte de la encuesta de La Región

Qué pasará
Qué pasará | La Región

¿Sabe usted que este será un domingo de muchas preguntas en la city? ¿Que la encuesta publicada por La Región generará no pocas reacciones? ¿Que, como en los deportes, hay quien no se ve reflejado en el sondeo de opinión, y quien ya echa las campanas al vuelo? ¿Y que no será la de hoy la única entrega? ¿Que todavía hay mucho por conocer? ¿Que sigan atentos a su ejemplar en el arranque de semana?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats