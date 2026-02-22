¿Sabe usted que este será un domingo de muchas preguntas en la city? ¿Que la encuesta publicada por La Región generará no pocas reacciones? ¿Que, como en los deportes, hay quien no se ve reflejado en el sondeo de opinión, y quien ya echa las campanas al vuelo? ¿Y que no será la de hoy la única entrega? ¿Que todavía hay mucho por conocer? ¿Que sigan atentos a su ejemplar en el arranque de semana?

Relacionado Democracia Ourensana empieza a perder apoyo tras tocar su techo y en la oposición solo sube el BNG