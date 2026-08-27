El Sergas convoca las 25 plazas de Urgencias en el CHUO

El Sergas ha dado un nuevo paso para intentar cubrir la mitad de la plantilla médica de las Urgencias del CHUO. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la convocatoria formal del proceso selectivo para 25 plazas de médico de Urgencias Hospitalarias, que se resolverá mediante concurso de méritos y sin fase de oposición tras haber sido declarado plaza de difícil cobertura.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. De las 25 plazas, 17 corresponden al turno libre, seis a promoción interna y dos quedan reservadas para personas con discapacidad.

La convocatoria culmina los pasos administrativos iniciados en julio, cuando la Xunta aprobó esta oferta extraordinaria. Aquella decisión permitió sacar todas las vacantes existentes mediante este sistema excepcional. La situación de partida para el servicio de Urgencias sigue siendo especialmente delicada: la plantilla prevista es de 50 facultativos, pero actualmente solo están ocupadas la mitad.

Para intentar captar candidatos, la experiencia acumulada trabajando en las Urgencias del hospital ourensano puntuará el triple. El objetivo es facilitar lo máximo posible la incorporación estable de profesionales a un servicio que lleva meses dependiendo de soluciones provisionales para completar la atención diaria para los pacientes.

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El calendario, sin embargo, no se adelanta. Sanidade mantiene como objetivo que el proceso esté resuelto y las plazas cubiertas durante el primer semestre de 2027. Hasta entonces, las necesidades de personal seguirán cubriéndose con profesionales del propio CHUO y facultativos desplazados desde otras áreas sanitarias mediante el programa especial puesto en marcha por la Xunta.

La convocatoria abre así la fase decisiva del proceso, aunque la incógnita seguirá estando en cuántos aspirantes concurran y, sobre todo, en si finalmente se consigue cubrir la totalidad de las vacantes.