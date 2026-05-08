El Sergas prevé estrenar el nuevo edificio del CHUO en 2027

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, remarcó ayer el compromiso de la Xunta con la mejora de la sanidad pública ourensana y con la ampliación y remodelación integral del CHUO, una actuación en la que la Xunta está invirtiendo más de 55 millones de euros.

Parada explicó que el nuevo edificio de hospitalización contará con 12 plantas y que su ejecución se está desarrollando “a un ritmo intenso”. De acuerdo con las previsiones del Sergas, el objetivo es que el nuevo edificio de hospitalización esté plenamente en funcionamiento el próximo año.

En lo relativo al Nuevo Materno-Infantil, Parada aseguró que los motivos que llevaron a la opción de construcción de un edificio nuevo fue el de unificar todos los servicios materno-infantiles en un único espacio, simplificar las conexiones internas y garantizar una mayor vida útil del inmueble.