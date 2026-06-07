El Sergas no cierra camas este verano en los hospitales de Ourense

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) cerrará este verano en torno al 10% de las camas de sus hospitales, un porcentaje algo superior al del año pasado (un 8,3%). Un año más, la única área que no se verá afectada por la medida será la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, con el 100% de las camas disponibles. Son datos ofrecidos por la Consellería de Sanidade, que incide en que la totalidad de las camas hospitalarias están siempre disponibles en caso de que la demanda asistencial requiera de su utilización. Explican que ultiman en estos momentos el plan de verano para la organización de la asistencia sanitaria, tanto en la atención primaria como en el ámbito hospitalario.

Respecto a este plan, recuerdan que, para esta planificación asistencial, se tienen en cuenta factores como los menores índices de ocupación hospitalaria en estas fechas debido a la reducción estacional de patologías y la correlativa reducción de ingresos por enfermedad. También se valoran estudios de actividad de años anteriores. En base a todo esto, se incrementa entre un 10% y un 12% la demanda real para “garantizar la calidad asistencial” durante el verano, periodo en el que además se concentran las peticiones de vacaciones del personal.

Más pormenorizadamente, casi todas las áreas sanitarias cierran en torno a un 10% de las camas hospitalarias. La planificación estival por áreas sanitarias es muy variable. El distrito sanitario que más camas cierra será el de Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, que mantendrá operativas el 88% de las camas. Apuntan que la ocupación media durante el verano del pasado año fue del 69%.

Sin contar el área de Ourense -que mantiene el 100% de las camas, con una ocupación el año pasado del 83%-, la que menos camas cierra es el área sanitaria de Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, que mantendrá operativas el 95,75%. La ocupación media aquí durante el verano de 2025 fue del 68,90%.

El área sanitaria de Área Sanitaria de Vigo mantendrá operativas el 90% de las camas durante el periodo estival, dado que la ocupación de las mismas el verano pasado fue del 82%. Por su parte, el área sanitaria de Área Sanitaria de A Coruña e Cee se quedará con el 90% de las camas hospitalarias habilitadas durante el verano.