Ourense se sube a la bici un año más

Miles de ourensanos se darán cita en la Alameda de Ourense para formar parte de la 40 edición del “Día da Bici”, un evento ya marcado en el calendario de muchas familias de la ciudad. Se espera que 4.500 ciclistas tomen la salida a partir de las 12:00 de la mañana, en un recorrido no competitivo de 11 kilómetros.

Carlos Moure, de la Fundación ADO Moure Pro-Deporte, al frente de la organización, había recordado que las obras de la ciudad obligan a mantener un recorrido que evite la avenida de Portugal; pero mantiene que “tratamos de pasar por toda la ciudad y que toda la gente participe”. El paso de la prueba será desde la calle Progreso, avenida de Zamora, Río Arnoia, avenida Santiago, Coruña, Pardo de Cela, Xesús Pousa, Eulogio Gómez Franqueira, Avenida as Caldas, Vicente Risco, Curros Enríquez y Sáenz Díez, cruzando además los puentes Nuevo y del Milenio. Al término de la prueba, que acabará en la Alameda, se realizará un sorteo de premios. Además, los primeros 3.000 inscritos recibrán una camiseta de “+Deporte La Región” y una mochila de avituallamiento.

La gente ha cumplido durante estos 40 años, y esperemos que vuelvan otra vez, igual que en las ediciones anteriores, a salir a la calle y ser realmente una fiesta"

“Esto es la fiesta de la bicicleta hecha para niños, para la gente de Ourense”, señalaba Carlos Moure. “La gente ha cumplido durante estos 40 años, y esperemos que vuelvan otra vez, igual que en las ediciones anteriores, a salir a la calle y ser realmente una fiesta”, expresaba en los días previos al pistoletazo de salida.

Al término de la prueba, se rendirá también un homenaje a la familia Miguélez, pioneros del ciclismo ourensano e impulsores del primer “Dia da Bici” en 1983, a través de Manuel Miguélez; y cuyo legado se extiende tanto en la participación como en el impulso de varias pruebas durante el silgo XX.

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Dispositivo especial de tráfico

A partir de las 10:00 horas comenzará en Ourense un dispositivo especial de tráfico para evitar incidentes durante el desarrollo de la prueba cicloturista. El principal corte afecta a la calle Progreso, desde Concordia hasta la avenida de Zamora, a la altura del Xardín do Posío y la calle Coruña. Desde las 11,30 horas no se podrá circular por todo el itinerario.

Las autoridades recomiendan el empleo de rutas alternativas, canalizando los desplazamientos de norte a sur por los puentes del Ribeiriño y de la presa de Velle, mientras que las conexiones de oeste a este se realizarán mediante la Avenida de la Ribeira Sacra (N-120). El tránsito desde la zona este hacia el centro de la ciudad se desviará por las calles Emilio Pardo Bazán y Pena Trevinca. En el área sur, por Marcelo Macías.