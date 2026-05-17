SORTEO
La UD Ourense se medirá con la UB Conquense por el ascenso a Primera Federación

¿Sabe usted que quien sí fue muy vitoreada en un O Couto a reventar fue la joven cantora Daniela Fontao?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la actuación de una finalista de la Voz Kids Portugal antes del comienzo del partido entre la UD Ourense y el Reus

Daniela Fontao canta el himno de Galicia en O Couto.
Daniela Fontao canta el himno de Galicia en O Couto. | La Región

¿Sabe usted que quien sí fue muy vitoreada en un O Couto a reventar fue la joven cantora Daniela Fontao, finalista del programa luso The Voice Kids y candidata a representar al país vecino en Eurovisión Junior? ¿Que interpretó, sin ruborizarse, el himno de Galicia ante 4.500 personas que quedaron fascinadas con sus cualidades? ¿Que fue el aperitivo perfecto a la gran final que tendrá en una semana?

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