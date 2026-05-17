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QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que quien sí fue muy vitoreada en un O Couto a reventar fue la joven cantora Daniela Fontao, finalista del programa luso The Voice Kids y candidata a representar al país vecino en Eurovisión Junior? ¿Que interpretó, sin ruborizarse, el himno de Galicia ante 4.500 personas que quedaron fascinadas con sus cualidades? ¿Que fue el aperitivo perfecto a la gran final que tendrá en una semana?
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